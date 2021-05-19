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Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думали

19 травня, 15:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики прогнозують зниження цін на головну весняну ягоду, але його ще доведеться почекати

Полуниці буде більше, ніж очікувалося

Полуниці буде більше, ніж очікувалося / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Через холодну і дощову весну врожай полуниці в Україні зменшився. Але до середини травня з'явилися оптимістичні прогнози – виявилося, що заморозки, на відміну від минулого року, все ж таки не пошкодили ягоду. Тому урожай може виявитися непоганим. Ціни, щоправда, впадуть не відразу, повідомили аналітики УКАБ.

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"У минулому сезоні обсяги виробництва полуниці скоротилися через заморозки. Цього року станом на середину травня насадження полуниці не постраждали від заморозків, тому при сприятливих подальших погодних умовах очікується більша пропозиція на ринку. <...> Хоча на цей момент ціна на полуницю досить висока, варто очікувати її зниження протягом найближчих двох тижнів у міру збільшення пропозиції", – пояснила аналітикиня Світлана Литвин.

Зараз, за даними "Інфо-Шувар", кілограм української продають оптом в середньому за 102,5 грн/кг. У роздробі ціни становлять близько 200 гривень за кіло.

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За підрахунками експертів, зазвичай в Україні виробляється близько 55-60 тис. тонн полуниці на рік. Тільки 12% цієї полуниці вирощують спеціалізовані підприємства, решта ягоди – зі звичайних городів.

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Експортні поставки полуниці, до речі, значно перевищують імпорт. 2020 року було експортовано 2,7 тис. тонн ягоди, а імпортовано – 0,6 тис. тонн. Основними покупцями української полуниці були європейські країни, левову частку серед яких посідають поставки до Польщі (2020 року – 53%).

Виробництво та експорт української полуниці

Виробництво та експорт української полуниці / Фото: УКАБ

Нагадаємо, раніше наші експерти вже прогнозували, що основний наплив української полуниці буде з середини травня.

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