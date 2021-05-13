Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та грядки?

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Через холодну та дощову весну врожай полуниці зменшився, а ціна зросла. На Закарпатті закінчують збирати тепличну полуницю, а грунтової досі нема. А от у Львові торгують ягодами наперед, щоб покупці хоч якось могли зекономити. Як це працює і скільки коштуватиме поласувати соковитими ягодами?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Ані Нікогосян.

Агнеса Дмитренко збирає солодку полуницю сорту "Альба" з вусиками: маленькі червоні бере, зелені – залишає. Кожні два дні вона збирає до 250 кілограмів великих і тугих ягід.

Відео: Сьогодні

Фермер Олександр Бюч каже, що цього року не було високої ціни, тому що із Польщі завозили тепличний товар – тому починали з 200 грн. Та на відміну від польських, закарпатські ягоди вирощені без хімії – каже фермер. Мають яскравий полуничний смак та аромат. Тому на місцевому ринку врожай Бючів миттю розлітається. Скуповують – гуртовики, які везуть ягоди по всій Україні.

Полуниць цьогоріч небагато. Перші грунтові ягоди будуть десь за тиждень. Фермери прогнозують, що коштуватимуть вони недешево – від 80 до 100 гривень за кілограм.

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Дешевшими будуть полуниці, вирощені Миколою Стецьківим у Гончарах під Львовом, бо він продає врожай наперед. У нього залишок полуниці у червні – 0, у липні – 0, у серпні – 130, вересні – 80. Молодий фермер робить відеозвіт для тих, хто передплатив ягоди, які ще достигають.

Ідея передплати у Миколи постала, коли хотів розширити свій ягідний бізнес, а коштів бракувало. Інвестори з`явились завдяки "сарафанному радіо" в соцмережах. Він вважає, що 60 гривень на червень і 70 на решту місяців – це припустима вартість на якісну ягоду з доставкою додому.

Купити полуниці заздалегідь із доставкою по Львову може кожен охочий. Головна умова – мінімум 5 кілограмів. Перший урожай клієнти отримають у другій половині травня.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що основний наплив української ягоди чекаємо з середини травня.