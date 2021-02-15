"Северный поток – 2" снова строят: российское судно вернулось к работе

"Фортуна" начала укладывать трубы для Nord stream 2 в начале февраля, но пришлось сделать перерыв

В водах Балтийского моря продолжилось строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Укладка Nord stream 2 останавливалась из-за погоды – в сильный шторм судно "Фортуна" на смогло продолжать работы. Остановка продлилась почти неделю, но 15 февраля работы продолжились.

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Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов, передает Интерфакс.

"Фортуна" возобновила строительство "Северного потока – 2" в датских водах 6 февраля. Достраивать газопровод собственными силами Россию вынудили санкции США.

Строительство двух ниток газопровода в исключительной экономической зоне Дании планируют завершить до конца апреля 2021 года.

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При этом недавно президент США Джо Байден призвал канцлера Германии Ангелу Меркель урегулировать вопрос строительства "Северного потока – 2" так, чтобы не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита газа через Украину.

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Он пообещал, что если Германия разработает такое решение, США могут отменить санкции против "Северного потока – 2".

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