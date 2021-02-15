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"Північний потік – 2" знову будують: російське судно повернулося до роботи

15 лютого, 12:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Фортуна" почала укладати труби для Nord stream 2 на початку лютого, але довелося зробити перерву

У водах Балтійського моря продовжилося будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Укладання Nord stream 2 зупинялося через погоду – в сильний шторм судно "Фортуна" на змогло продовжити роботи. Зупинка тривала майже тиждень, але 15 лютого роботи продовжилися.

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Про це свідчать дані систем глобального позиціонування морських суден, передає Інтерфакс.

"Фортуна" відновила будівництво "Північного потоку – 2" в данських водах 6 лютого. Добудовувати газопровід власними силами Росію змусили санкції США.

Будівництво двох ниток газопроводу у винятковій економічній зоні Данії планують завершити до кінця квітня 2021 року.

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При цьому нещодавно президент США Джо Байден закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель врегулювати питання будівництва "Північного потоку – 2" так, щоб не допустити експлуатацію газопроводу в разі скорочення транзиту газу через Україну.

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Він пообіцяв, що якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

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будівництво газопровід Nord Stream 2 Північний потік 2 Фортуна
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