Решение Украины закупать ток из России и Беларуси портит отношения с западными партнерами – Огрызко

Власть не демонстрирует последовательность в реализации национальных интересов, говорит дипломат

Решение импортировать электроэнергию из России и Беларуси свидетельствует о неспособности украинской власти держаться последовательной позиции в международной политике.

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Об этом бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это свидетельствует о том, что украинская власть не держится последовательности, не держит линию, которая является определяющей для того, чтобы наши отношения с западными партнерами были неизменными", – отметил экс-дипломат.

По словам Огрызко, последовательности в реализации национальных интересов власть, к сожалению, пока не демонстрирует.

Напомним, 3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила почти 80 млн кВт часов на сумму около 110 млн грн.

Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.

Видео: Сегодня

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