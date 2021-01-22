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Рішення України закуповувати струм з Росії та Білорусі псує відносини із західними партнерами – Огризко

22 січня, 18:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Влада не демонструє послідовності в реалізації національних інтересів, каже дипломат

Рішення імпортувати електричну енергії з Росії та Білорусі свідчить про нездатність української влади триматися послідовної позиції в міжнародній політиці.

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Про це колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це свідчить про те, що українська влада не тримається послідовності, не тримає лінію , яка є визначальною для того, щоб наші відносини з західними партнерами були незмінними", – зазначив екс-дипломат.

За словами Огризка, послідовності в реалізації національних інтересів влада, на жаль, поки що не демонструє.

Нагадаємо, 3 січня 2021 Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. З початку року Україна закупила майже 80 млн кВт годин на суму близько 110 млн грн.

Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку.

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Огризко електроенергія Білорусія імпорт

Джерело: Сьогодні

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