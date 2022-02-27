"Решающий шаг для победы". Украина призвала Visa и MasterCard отключиться от РФ

Президент Владимир Зеленский и Национальный банк Украины обратились к международным платежным системамVisa и MasterCard с требованием остановить обслуживание эмитированных российскими банками карт.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По словам главы Нацбанка, Украина считает недопустимым, чтобы через эти системы осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии России.
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"Мы уверены, что такое действие, предпринятое вами, будет решающим в победе свобод демократического мира над бессмысленным и кровавым авторитаризмом, который мы сейчас наблюдаем", – заявил в своем письме Зеленский.
Он также подчеркнул, что продолжая проводить транзакции России, Visa и MasterCard поддерживают военные преступления РФ, которая буквально совершает над украинцами геноцид.
Нардеп голоса Ярослав Железняк заявил, что с похожим обращением собирается выступить и Верховная Рада.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал поддержать обращение президента и призвал всех оставлять в соцсетях посты с хэштегом #VisaMastercardleaveRussia и отмечать аккаунты платежных систем.
Санкции против Центробанка
Западные союзники договорились о введении санкций против российского Центрального банка.
Решено, что все международные активы размером в 640 миллиардов долларов США будут заморожены и недоступны РФ.
Это означает, что Центробанк никак не сможет поддержать стремительно падающий рубль.
"Сегодня" также писали, какие еще санкции вводятся в ответ на путинскую агрессию, и рассказывали, что ждет РФ в случае отключения от SWIFT.