Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко

29 сентября, 15:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Количество президентских визитов за границу заметно различается

Полеты делегаций, возглавляемых президентом Владимиром Зеленским, за рубеж и в пределах страны с 1 января по 25 сентября 2020 года обошлись в 11,97 млн гривен. Это на 14,62 млн гривен меньше, чем за то же время в 2018 году, когда президентом Украины был Петр Порошенко. В первую очередь, такая разница связана с количеством поездок, но стоимость путешествий по Украине в 2020 году все равно была значительно ниже.

Реклама

Такие данные предоставило Государственное управление делами, передает Интерфакс-Украина.

За указанный период Зеленский совершил 23 поездки по Украине. На них потратили 103,2 тыс. гривен. Семь зарубежных визитов президента обошлись в 6,87 млн гривен. При этом Порошенко в 2018 году совершил 21 зарубежный визит (на 16,64 млн гривен) и 50 раз отправлялся в поездки по стране (на 9,95 млн гривен).

Средняя стоимость визита за границу составила 981,42 тыс. гривен в 2020 году и 792,38 тыс гривен в 2018 году. Поездка по Украине стоила в среднем 4487 гривен в 2020 году и 199 тыс. гривен в 2018 году, свидетельствуют данные Госуправления делами.

В тренде
Чиновникам хотят повысить зарплаты: одним доплатят 2 тыс. грн, а кому-то всего 500

Напомним, зарплата президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. грн – это размер чистой ставки главы государства. При этом из начисленной суммы вычли 5,5 тыс. грн налогов и сборов. Поэтому на руки Зеленский получил 22,5 тыс. грн.

Реклама

Также Зеленский недавно рассказал, при каких условиях съедет с госдачи в Конче-Заспе:

Видео: PavlovskyNews

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расходы ГУД перелеты дуся поездки Владимир Зеленский Петр Порошенко Государственное управление делами

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика
Из-за отмены
Из-за отмены "зеленых" тарифов могут пострадать 25000 украинцевЭкономика
Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономят
Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономятЭкономика
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять