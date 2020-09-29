Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко

Полеты делегаций, возглавляемых президентом Владимиром Зеленским, за рубеж и в пределах страны с 1 января по 25 сентября 2020 года обошлись в 11,97 млн гривен. Это на 14,62 млн гривен меньше, чем за то же время в 2018 году, когда президентом Украины был Петр Порошенко. В первую очередь, такая разница связана с количеством поездок, но стоимость путешествий по Украине в 2020 году все равно была значительно ниже.

Реклама

Такие данные предоставило Государственное управление делами, передает Интерфакс-Украина.

За указанный период Зеленский совершил 23 поездки по Украине. На них потратили 103,2 тыс. гривен. Семь зарубежных визитов президента обошлись в 6,87 млн гривен. При этом Порошенко в 2018 году совершил 21 зарубежный визит (на 16,64 млн гривен) и 50 раз отправлялся в поездки по стране (на 9,95 млн гривен).

Средняя стоимость визита за границу составила 981,42 тыс. гривен в 2020 году и 792,38 тыс гривен в 2018 году. Поездка по Украине стоила в среднем 4487 гривен в 2020 году и 199 тыс. гривен в 2018 году, свидетельствуют данные Госуправления делами.

Напомним, зарплата президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. грн – это размер чистой ставки главы государства. При этом из начисленной суммы вычли 5,5 тыс. грн налогов и сборов. Поэтому на руки Зеленский получил 22,5 тыс. грн.

Реклама

Также Зеленский недавно рассказал, при каких условиях съедет с госдачи в Конче-Заспе:

Видео: PavlovskyNews

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама