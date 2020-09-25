Полеты Зеленского обошлись казне в 14 млн: куда летал президент в этом году

Один только визит к Папе Римскому стоил госбюджету миллион гривен

Полеты делегаций, возглавляемых президентом Владимиром Зеленским, за рубеж и в пределах страны в 2020 году обошлись украинским налогоплательщикам почти в 14 млн грн.

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Об этом со ссылкой на данные Единого веб-портала использования публичных средств сообщает "Экономическая правда".

Как пишет издание, самые большие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев – Цюрих – Тель-Авив – Киев" в январе – более 2,5 млн грн.

Скриншот: spending.gov.ua

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Еще в 1,05 млн грн обошелся бюджету перелет Зеленского на Мюнхенскую конференции по безопасности в феврале.

Скриншот: spending.gov.ua

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским, которая также состоялась в феврале, составила 998 тыс. грн.

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После начала пандемии коронвируса Зеленский временно прекратил полеты за рубеж и сосредоточился на посещении регионов страны. Однако в сентябре зарубежные визиты были возобновлены.

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Так, за недавний визит главы государства в Словакию (с "отклонением" в южном направлении и посещением Закарпатья) по маршруту "Киев – Николаев – Братислава – Кошице – Ужгород – Киев", было заплачено 963 тыс. грн.

Скриншот: spending.gov.ua

А перелет Зеленского по маршруту "Киев – Вена – Киев" и визит, в рамках которого президент Украины встретился с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, обошелся казне в 747 тыс. грн.

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Напомним, зарплата президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. грн – это размер чистой ставки главы государства. При этом из начисленной суммы вычли 5,5 тыс. грн налогов и сборов. Поэтому на руки Зеленский получил 22,5 тыс. грн.

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