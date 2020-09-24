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Зеленский в августе получил "голый" оклад без надбавок

24 сентября, 14:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Из зарплаты главы государства вычли более 5 000 гривен налогов и сборов

Заработная плата президента Владимира Зеленского за август составила 28 тыс. гривен – это размер чистой ставки главы государства. Такие данные предоставило Государственное управление делами в ответ на запрос "Украинских новостей".

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При этом из начисленной суммы вычли 5 460 гривен налогов и сборов. Поэтому на руки Зеленский получил за август 22 540 гривен.

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"Заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в августе 2020 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен. Других составляющих заработной платы (надбавки, премии и тому подобное) президенту Украины не установлено", – заявили в Госуправлении делами.

В тренде
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Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель зарабатывает больше Зеленского. Кроме оклада Мендель получает надбавки за интенсивность труда, премии и командировочные.

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Также ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил уровень зарплат депутатов. В парламенте депутаты не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч, но глава ВР считает, что на данный момент такой заработок вполне адекватный:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты Владимир Зеленский август оклады

Источник: Сегодня

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