Рада приняла в первом чтении Госбюджет на 2022 год

Верховная Рада Украины 20 октября приняла за основу проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Об этом сообщила пресс служба в Telegram.
За принятие проекта госбюджета проголосовали 264 народных депутата.
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"Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению", – говорится в сообщении.
Рада решила:
- направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";
- оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;
- 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;
- увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее;
- увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины увеличила бюджет 2022 года на 40 млрд грн. Увеличение бюджета с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.