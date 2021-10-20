Рада приняла в первом чтении Госбюджет на 2022 год

Ко второму чтению проект нужно доработать, однако учесть ключевые показатели

За принятие проекта госбюджета проголосовали 264 народных депутата / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины 20 октября приняла за основу проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Об этом сообщила пресс служба в Telegram.

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За принятие проекта госбюджета проголосовали 264 народных депутата.

"Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению", – говорится в сообщении.

Рада решила:

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направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";

оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;

4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;

увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее;

увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины увеличила бюджет 2022 года на 40 млрд грн. Увеличение бюджета с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.