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Верховная Рада увеличила бюджет на 40 млрд грн – на что пойдут деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
8 октября, 16:19
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Укравтодор, субсидии и "Большая стройка" – Рада увеличила бюджет на 40 млрд грн
На что пойдут дополнительные 40 млрд грн
На что пойдут дополнительные 40 млрд грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины увеличила бюджет 2022 года на 40 млрд грн.

Соответствующий законопроект №6052 приняли народные депутаты на очередном заседании 8 октября.

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Поддержали такое решение 256 народных избранников. Дополнительные поступления в основном направлены на субсидии, вооруженные силы и дороги.

Увеличение бюджета с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

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На субсидии планируется направить дополнительные 12 млрд грн, еще 5,7 млрд будут покрывать дефицит на выплату денежного обеспечения ВСУ, сообщили в Раде

Для оплаты пакета услуг стационарной помощи больным COVID-19 направят дополнительные 2 млрд. грн.

Больше всего – 15 млрд грн, получит Укравтодор для программы "Большая стройка".

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Последний миллиард гривен направят на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами.

Субсидии в Украине

В Министерстве социальной политики напомнили, что некоторые украинцы не смогут получить помощь в оплате коммунальных услуг от государства.

Теперь, перед назначением субсидии, всех членов семьи будут проверять через реестр должников.

Если в семье будет лицо с долгами за невыплату алиментов более 3 месяцев, помощи ждать не нужно.

Однако и здесь существуют исключения, какие – смотрите в материале, а также читайте про новую систему проверки получателей субсидий.

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