Рада прийняла в першому читанні Держбюджет на 2022 рік

Верховна Рада України 20 жовтня прийняла за основу проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік.
Про це повідомила пресслужба у Telegram.
За прийняття проєкту держбюджету проголосували 264 народних депутати.
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"Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проекту Державного Бюджету Кабміном до другого читання", – йдеться у повідомленні.
Рада вирішила:
- спрямувати 1 млрд грн на програму "Питна вода України";
- залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху;
- 4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів;
- збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн та інше;
- збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн.
Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України збільшила бюджет 2022 року на 40 млрд грн. Збільшення бюджету з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало можливим завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.