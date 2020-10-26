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Противостояние в НБУ продолжается. Рожкова и Сологуб раскритиковали новую вертикаль

26 октября, 12:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сологуб считает, что такое решение угрожает сотрудничеству с МВФ

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова и замглавы Дмитрий Сологуб раскритиковали решение правления о перераспределении полномочий в НБУ. Оно, в частности, сократило вертикаль подчинения Рожковой. По ее мнению, это разрушает коллегиальность, а по мнению Сологуба, может также оказать негативное влияние на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

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Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook, а Сологуб – в Twitter.

"Такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Он не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность... Это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики. Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное", – написала Рожкова и заверила, что продолжит работать в Нацбанке.

"Я и Екатерина [Рожкова] голосовали против. Я отметил в протоколе, что это может оказать негативное влияние на сотрудничество с МВФ. Решение принято очень сомнительным способом и нарушает принципы построения оргструктуры НБУ, которые разрабатывались в 14-15 годах вместе с МВФ", – написал Сологуб.

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Напомним, ранее заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговоры от Совета НБУ. Как объяснял Шевченко, такие санкции были применены за то, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса".

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Сама Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом. Она заявила, что цензура добралась до Национального банка. А Сологуб добавил, что это "дикость" и за 20 лет профессиональной деятельности он подобного еще не встречал.

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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НБУ полномочия Дмитрий Сологуб Екатерина Рожкова Кирилл Шевченко

Источник: Сегодня

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