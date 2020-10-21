После выговора НБУ лишил Рожкову основных полномочий – СМИ

Заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову лишили полномочий по регулированию банковской сферы. Из подчинения Рожковой убрали шесть ключевых департаментов надзора за банковским рынком и передали ей три подразделения, которые не играют существенной роли в регулировании банков.
Такое решение приняло Правление Национального банка, сообщают неофициальные источники, передает "Экономическая правда".
В частности, своим решением правление изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.
Департаменты, которые ранее находились в подчинении Рожковой, перешли в вертикаль управления главы НБУ Кирилла Шевченко. Теперь в его подчинении находится 15 подразделений – это почти половина всех структурных единиц Нацбанка.
Напомним, ранее заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговоры от Совета НБУ. Как объяснял Шевченко, такие санкции были применены за то, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса".
Сама Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом. Она заявила, что цензура добралась до Национального банка. А Сологуб добавил, что это "дикость" и за 20 лет профессиональной деятельности он подобного еще не встречал.
Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.
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