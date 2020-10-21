После выговора НБУ лишил Рожкову основных полномочий – СМИ

Шевченко теперь руководит почти половиной всех структурных единиц Нацбанка

Заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову лишили полномочий по регулированию банковской сферы. Из подчинения Рожковой убрали шесть ключевых департаментов надзора за банковским рынком и передали ей три подразделения, которые не играют существенной роли в регулировании банков.

Реклама

Такое решение приняло Правление Национального банка, сообщают неофициальные источники, передает "Экономическая правда".

В частности, своим решением правление изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

Департаменты, которые ранее находились в подчинении Рожковой, перешли в вертикаль управления главы НБУ Кирилла Шевченко. Теперь в его подчинении находится 15 подразделений – это почти половина всех структурных единиц Нацбанка.

В тренде В Украине замер курс доллара, евро заметно подорожал

Напомним, ранее заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговоры от Совета НБУ. Как объяснял Шевченко, такие санкции были применены за то, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса".

Реклама

Сама Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом. Она заявила, что цензура добралась до Национального банка. А Сологуб добавил, что это "дикость" и за 20 лет профессиональной деятельности он подобного еще не встречал.

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама