Программа МВФ не заморожена, но у фонда есть вопросы к Украине – Марченко

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) не замораживали реализацию программы финансирования stand-by, но график ее пересмотра несколько сместился. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Экономической правде".

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Марченко объяснил, что смещение сроков связано с работой над госбюджетом-2021, проект которого уже внесен в Верховную Раду. При этом министр перечислил вопросы, которые волнуют МВФ:

ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления;

зарегистрированные в Раде законопроекты, которые "уничтожают систему корпоративного управления";

ситуация с САП и НАБУ.

"Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать", – сказал Марченко.

Ранее похожее заявление сделал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его прогнозам, Украина может получить второй транш МВФ в декабре. Ранее ожидалось, что Киев получит деньги в сентябре, но 10 сентября в МВФ не смогли назвать даты работы технической миссии в Украине. Именно после визитов таких миссий принимаются решения о траншах.

Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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