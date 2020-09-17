Программа МВФ не заморожена, но у фонда есть вопросы к Украине – Марченко

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) не замораживали реализацию программы финансирования stand-by, но график ее пересмотра несколько сместился. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Экономической правде".
Марченко объяснил, что смещение сроков связано с работой над госбюджетом-2021, проект которого уже внесен в Верховную Раду. При этом министр перечислил вопросы, которые волнуют МВФ:
- ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления;
- зарегистрированные в Раде законопроекты, которые "уничтожают систему корпоративного управления";
- ситуация с САП и НАБУ.
"Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать", – сказал Марченко.
Ранее похожее заявление сделал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его прогнозам, Украина может получить второй транш МВФ в декабре. Ранее ожидалось, что Киев получит деньги в сентябре, но 10 сентября в МВФ не смогли назвать даты работы технической миссии в Украине. Именно после визитов таких миссий принимаются решения о траншах.
Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.
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