В Раде рассказали, когда Украине ждать второго транша МВФ

Украина может получить второй транш от Международного валютного фонда, который ранее ожидался в сентябре, в декабре нынешнего года. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио".

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Он отметил, что несмотря на ожидания денег осенью, в сентябре этого уже явно не произойдет, но есть надежда на декабрь, поскольку Украина выполнила большинство требований МВФ для получения транша.

"Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда все же достигнет результата, и мы получим его в декабре", – отметил Гетманцев.

Депутат также подчеркнул, что Украине очень нужны эти деньги.

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В начале июня Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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Напомним, руководство Нацбанка Украины в конце лета высказывало предположение, что второй транш Международного валютного фонда в рамках новой программы финансирования stand-by поступит в нашу страну уже до конца 2020 года.

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