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Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год

14 сентября, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также было одобрено еще два сопутствующих законопроекта

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджет-2021, предложенного Министерством финансов.

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Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год. Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады". – написал он.

Пресс-служба Минфина обозначила ключевые приоритеты проекта:

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  • повышенная минимальная заработная плата;
  • качественное образование;
  • доступная медицина;
  • противодействие пандемии и COVID-19;
  • вакцинация;
  • забота о старости (помощь пенсионерам 75+)
  • надежная оборона и безопасность;
  • большое строительство (дороги);
  • удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
  • развитие культуры;
  • поддержка спорта высоких достижений;
  • масштабная цифровизация экономики;
  • финансово благополучные регионы.

Мокан также сообщил, что правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.

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Также Кабмин принял проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта Государственного бюджета на 2021-й год.

Как сообщали новости "Сегодня", в макропрогнозе, на основании которого составляется госбюджет, предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%. Также Минфин предусматривает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 6% ВВП.

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Кабинет министров бюджет-2021

Источник: Сегодня

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