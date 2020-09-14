Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджет-2021, предложенного Министерством финансов.
Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год. Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады". – написал он.
Пресс-служба Минфина обозначила ключевые приоритеты проекта:
- повышенная минимальная заработная плата;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-19;
- вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+)
- надежная оборона и безопасность;
- большое строительство (дороги);
- удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- финансово благополучные регионы.
Мокан также сообщил, что правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.
Также Кабмин принял проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта Государственного бюджета на 2021-й год.
Как сообщали новости "Сегодня", в макропрогнозе, на основании которого составляется госбюджет, предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%. Также Минфин предусматривает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 6% ВВП.
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