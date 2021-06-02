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Пришло время инвестировать в производство экологичной, надежной и качественной электроэнергии, – Максим Тимченко

2 июня, 13:45

Ирина Ненько Ирина Ненько

Большая часть энергетической инфраструктуры Украины была построена до 80-х годов, и ее ресурс уже исчерпывает себя, констатировал генеральный директор ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

ДТЭК наращивает инвестиции в зеленую генерацию, системы накопления электроэнергии и современные архитектуры сетей электропередач, так как Украина нуждается в новой энергетике.

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Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Нам надо новую генерацию? Надо. Потребитель же хочет, чтобы у него была надежная и качественная электроэнергия. Соответственно, нам нужно инвестировать и в станции, и в сети. Так работает любой бизнес", – сказал он.

Гендиректор ДТЭК обратил внимание на то, что большая часть энергетической инфраструктуры Украины была построена до 80-х годов, и ее ресурс уже исчерпывает себя.

"Сейчас мы все еще пользуемся тем, что было построено до 80-х годов, а осталось уже совсем мало и этот ресурс уже исчерпывает себя. Пришло время инвестировать. Мы начали строить зеленую генерацию, новую энергетику – современную, технологичную, чистую", – отметил Тимченко.

Как ранее сообщалось, ДТЭК запустил первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Батарея установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины.

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