Промышленная "батарейка": как запасать гигаватты электроэнергии впрок

Компания ДТЭК подготовила к запуску первый в Украине аккумулятор, способный влиять на качество тока в наших домах

Впервые в истории Украины к электросети попадет энергия, собранная и сохраненная впрок. Уже в этот четверг новейший энергообъект запустят в Запорожской области. Промышленники говорят: он приоткроет дверь в новую промышленную эру.

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Николаю Антофийчуку повезло: он первым увидел промышленный "павербанк".

Вадим Уткин – "отец" первого в Украине промышленного аккумулятора. Так специалиста называют коллеги-энергетики. Мы встречаемся в Запорожье и отправляемся в Энергодар, чтобы рассмотреть уникальный энергообъект.

Видео: Сегодня

Компания ДТЭК в Энергодаре подготовила к запуску первый в Украине аккумулятор – мощностью, которая может влиять на качество тока в наших домах. Символично – едем на электрокаре, ведь он с батареей – использует заранее выработанную электроэнергию.

Казалось бы, зачем складировать киловатты? Электроэнергия повсюду – и собрать ее впрок экологическими электростанциями и отдать в розетки в нужный момента – дело будущего, – говорит Вадим.

"Мы можем хранить нефть, газ, пшеницу, уголь. Проблема электроэнергии, что мы не умеем ее хранить. Сейчас облачко уйдет и это будет для энергосистемы плюс 2-3 ГВт мощности. И возникает вопрос, что с ними делать?" – продолжает Вадим Уткин.

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И вот уже и украинцы вслед за американцами, канадцами, французами и британцами сделали первый шаг. Обустроили первую батарею.

"Энергетическая революция, ведь подобный ресурсный объект до этого в энергосистеме не присутствовал. 1 МВт наша батарея может выдавать в течение 2,2 часа. Это достаточно технологичное устройство – я вам покажу", – говорит изобретатель

Трудно поверить, но "порабощенные" киловатты ждут, чтобы побежать к вашим чайникам и электроплитам. В них, как в сотах из маленьких батареек, которые имеются в вашем смартфоне, скрыта сила двух десятков мощных электрокаров, и уже достаточно, чтобы делать электроснабжения в наших домах лучшим.

Батарея регулирует отклонения частоты и возвращает все время к нормальной, которая должна составлять 50 герц. Как только енергосистема-"волчок" падает, батарея "впрыскивает" больше мощности.

Например, на днях авария произошла у наших соседей-поляков. Из-за сбоя их энергосистема недополучила мощности от десяти энергоблоков ТЭС. Примерно столько же производит одна атомная станция. До перезапуска системы не дошло, и из-за дефицита в 2,5 раза подскочила цена киловатт на балансировочном рынке.

"Если бы подобное произошло у нас, и у нас было достаточное количество батарей, первое, что бы сделали батареи – они бы сразу же отреагировали бы на изменение частоты. Они бы начали выдавать свою мощность, причем быстро, мгновенно практически – так, чтобы обезопасить систему. Это бы позволило избежать резкого скачка стоимости электроэнергии на балансирующем рынке", – говорит Вадим Уткин.

Пока единственная украинская батарея включается в сеть 20 мая. И уж точно придаст уверенности, что наш "волчок" будет держаться устойчиво.

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Напомним, директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе заявил, что Украине необходим законодательно урегулированный рынок систем накопления энергии, который станет ключом к энергонезависимости страны. Его появление позволит ускорить переход к зеленым источникам энергии, будет способствовать декарбонизации, сделает гибкой энергосистему страны, а также ускорит синхронизацию Украины с европейской энергосистемой ENTSO-Е.