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Прийшов час інвестувати у виробництво екологічної, надійної та якісної електроенергії, – Максим Тімченко

2 червня, 13:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

Велика частина енергетичної інфраструктури України була побудована до 80-х років, і її ресурс вже вичерпує себе, констатував генеральний директор ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

ДТЕК нарощує інвестиції в зелену генерацію, системи накопичення електроенергії і сучасну архітектуру мереж електропередачі, оскільки Україна потребує нової енергетики.

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Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Нам треба нову генерацію? Треба. Споживач же хоче, щоб у нього була надійна та якісна електроенергія. Відповідно, нам потрібно інвестувати і в станції, і в мережі. Так працює будь-який бізнес", – сказав він.

Гендиректор ДТЕК звернув увагу на те, що велика частина енергетичної інфраструктури України була побудована до 80-х років, і її ресурс вже вичерпує себе.

"Зараз ми все ще користуємося тим, що було побудовано до 80-х років, а залишилося вже зовсім мало і цей ресурс уже вичерпує себе. Прийшов час інвестувати. Ми почали будувати зелену генерацію, нову енергетику – сучасну, технологічну, чисту", – зазначив Тімченко.

Як раніше повідомлялося, ДТЕК запустив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії (СНЕ)потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅ч. Батарея встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми України.

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