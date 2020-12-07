Пособие по безработице: сколько украинцев получали выплаты и какие суммы

В Украине снижается уровень "официальной" безработицы. Так, по итогам ноября на учете состояло 408,8 тысячи безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тысячи человек.

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Об этом "Экономической правде" сообщили в Государственной службе занятости.

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.

Для сравнения, в ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 233,5 тыс. человек. Средний размер этой помощи в ноябре 2019 составлял 3443 грн.

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Средний размер пособия по безработице в Украине в 2020 году несколько колебался: самым высоким он был в марте – 3954 грн (против 3180 грн в марте 2019), а самым низким в июне – 3491 грн (против 2983 грн в июне 2019).

В июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных – 517,7 тыс. человек (из которых помощь получало 432,6 тыс. человек). Для сравнения, в июне 2019 безработными зарегистрировались 287,1 тыс. украинцев (из них помощь получали 233,1 тыс. человек).

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в случае возвращения к жесткому карантину ситуация с безработицей может вернуться к весенним показателям. Кроме того, в некоторых сферах могут понизиться зарплаты, а обстановка на рынке труда в целом останется неблагоприятной.

Также сообщалось, что на пике карантина, когда в Украине резко уменьшилось количество вакансий, около 3,1 млн человек, или 17% рабочей силы, находились в состоянии скрытой безработицы. Занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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