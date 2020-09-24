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Уровень безработицы в Украине подошел к трехлетнему максимуму

24 сентября, 18:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Хуже ситуация была только в начале 2017 года

Уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 млн человек.

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Об этом в экспресс-выпуске, посвященном занятости и безработице, сообщила Государственная служба статистики.

Во II квартале 2020 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9%.

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Судя по опубликованному Госстатом графику, ситуация з безработицей была хуже только в I квартале 2017 года (10,1%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и ОРДЛО.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в случае второй волны коронавируса и возвращения к жесткому карантину ситуация с безработицей может вернуться к весенним показателям. Кроме того, в некоторых сферах могут понизиться зарплаты, а обстановка на рынке труда в целом останется неблагоприятной.

Также сообщалось, что на пике карантина, когда в Украине резко уменьшилось количество вакансий, около 3,1 млн человек, или 17% рабочей силы, находились в состоянии скрытой безработицы. Занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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работа трудоустройство Госстат безработица безработные

Источник: Сегодня

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