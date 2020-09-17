Украине грозит новая волна безработицы: эксперт назвала причины

В случае второй волны коронавируса и возвращения к жесткому карантину ситуация с безработицей в Украине может вернуться к весенним показателям. Такой прогноз озвучила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, передает УНИАН.

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"У нас уже нет того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди этого не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку", – считает Пашкина.

Она отметила, что трудовая миграция в нынешней ситуации также усложнена, что обостряет проблемы на рынке труда.

"Мы сейчас очень зависимы от того, как будет идти карантин [в других странах]. К примеру, вторая волна коронавируса в Чехии, а это наш партнер по трудоустройству. Мы имеем большие проблемы с Германией относительно вакансий", – добавила Пашкина.

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Кроме того, по ее мнению, ситуация со средней зарплатой вряд ли в скором времени существенно улучшится, особенно в сфере услуг.

"Рынок вообще не разрешит платить высокую зарплату. Теперь у нас меньше импульсивных покупок. Поэтому иногда, когда работодатель хотел бы платить больше, не может сделать этого. Рынок предоставления услуг сузился, поэтому объективно заработная плата может тоже быть меньше", - сказала Пашкина.

Напомним, по данным официальной статистики, с начала карантина в Украине по 20 августа статус безработного получили 431,8 тыс. человек. Это на 67% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Согласно макроэкономическому прогнозу, который закладывается в проект госбюджета на 2021 год, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022-м и 8% в 2023-м.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал единственное условие, при котором Украина может вернуть жесткий общенациональный карантин. По словам главы Минздрава, пока что планов на новый локдаун у правительства нет.

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