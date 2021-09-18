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Полтысячи за прическу. В одесском морге установили новые тарифы для покойников

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
18 сентября, 06:00
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Помимо цен на прическу изменили и тарифы на косметологию лица, рук и волос
В Одессе за прическу покойника нужно будет заплатить более 500 грн
В Одессе за прическу покойника нужно будет заплатить более 500 грн

В Одесском областном патологоанатомическом бюро изменились тарифы на платные услуги для умерших. За то, чтобы причесать покойника, нужно будет заплатить 521 грн.

Согласно информации в распоряжении, косметология лица, рук, волос обойдется в 730 гривен, а бальзамация тела – в 1404 гривны.

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Чем еще занимается Одесское областное патологоанатомическое бюро:

  • лабораторными исследованиями;
  • платными услуги по подготовке тела покойника к похоронам;
  • обучением интернов-контрактников.

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