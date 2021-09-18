Півтисячі за зачіску. В одеському морзі встановили нові тарифи для небіжчиків

В Одеському обласному патологоанатомічному бюро змінилися тарифи на платні послуги для померлих. За те, щоб причесати небіжчика, потрібно буде заплатити 521 грн.
За інформацією в розпорядженні, косметологія обличчя, рук, волосся обійдеться в 730 гривень, а бальзамація тіла – 1404 гривні.
Чим ще займається Одеське обласне патологоанатомічне бюро:
- лабораторними дослідженнями;
- платними послуги з підготовки тіла покійного до похорону;
- навчанням інтернів-контрактників.
Рекордні показники смертності в Києві
13 вересня від коронавируса в Києві померли 10 осіб. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ "Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", таку кількість летальних випадків зареєстровано вперше.
Так, за станом на сьогодні кількість хворих збільшилася ще на 412 осіб, летальних випадків 10 (з них – сім чоловіків і три жінки).
Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів на коронавірус.
Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав два найефективніші способи боротьби з коронавірусом.