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Півтисячі за зачіску. В одеському морзі встановили нові тарифи для небіжчиків

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
18 вересня, 06:00
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Крім цін на зачіску змінили і тарифи на косметологію обличчя, рук і волосся
В Одесі за зачіску небіжчика потрібно буде заплатити більше 500 грн
В Одесі за зачіску небіжчика потрібно буде заплатити більше 500 грн

В Одеському обласному патологоанатомічному бюро змінилися тарифи на платні послуги для померлих. За те, щоб причесати небіжчика, потрібно буде заплатити 521 грн.

За інформацією в розпорядженні, косметологія обличчя, рук, волосся обійдеться в 730 гривень, а бальзамація тіла – 1404 гривні.

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Чим ще займається Одеське обласне патологоанатомічне бюро:

  • лабораторними дослідженнями;
  • платними послуги з підготовки тіла покійного до похорону;
  • навчанням інтернів-контрактників.

Рекордні показники смертності в Києві

13 вересня від коронавируса в Києві померли 10 осіб. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ "Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", таку кількість летальних випадків зареєстровано вперше.

Так, за станом на сьогодні кількість хворих збільшилася ще на 412 осіб, летальних випадків 10 (з них – сім чоловіків і три жінки).

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Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів на коронавірус.

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав два найефективніші способи боротьби з коронавірусом.

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