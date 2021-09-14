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В Україні зростуть комунальні тарифи: скільки доведеться платити з 1 жовтня

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 вересня, 07:00
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Вартість буде залежати від регіону і населеного пункту
Кабмін змінить ціни в платіжках вже з наступного місяця
Кабмін змінить ціни в платіжках вже з наступного місяця

В Україні з 1 жовтня зміняться тарифи на опалення, гарячу воду і електропостачання для населення. Лише за опалення доведеться платити майже на половину більше.

Про це йдеться в постанові Кабміну №859 від 11 серпня 2021 року.

Тарифи на опалення і гарячу воду

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З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%. Все буде залежати від населеного пункту. Середньозважена вартість однієї гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/кв. м.

А тариф на гаряче водопостачання складатиме 109,55-122,17 грн/куб. м.

/ Фото: скріншот

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Тариф на електроенергію

Згідно з документом, Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

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У той же час, для побутових споживачів із обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. Цей тариф закріпили для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за електроенергію за загальним лічильником.

Також така ціна залишиться за дачними і дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території. До цієї ж категорії віднесли юридичних осіб, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійний організацій.

Що з тарифами наразі

Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Для українців тарифи на гарячу воду і опалення не повинні рости в ціні.

Нині триває робота над законом щодо компенсації різниці в тарифах. Згідно з цим законом борги газзбутів, облгазів і теплокомуненерго за газ "обнуляються". А ось які тарифи на тепло будуть в новому опалювальному сезоні – вирішать органи місцевого самоврядування.

Ціни деяких компаній на газ в вересні відчутно зросли:

  • "КіевГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – за 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – за 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ за 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

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