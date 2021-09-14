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В Украине вырастут коммунальные тарифы: сколько придется платить с 1 октября

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
14 сентября, 07:00
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Стоимость будет зависеть от региона и населенного пункта
Кабмин изменит цены в платежках уже со следующего месяца
Кабмин изменит цены в платежках уже со следующего месяца

В Украине с 1 октября изменятся тарифы на отопление, горячую воду и электроснабжение для населения. Лишь за отопления придется платить почти на половину больше.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года.

Тарифы на отопление и горячую воду

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С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%. Все будет зависеть от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость одной гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/кв. м.

А тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/куб. м.

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Тариф на электроэнергию

Согласно документу, Кабмин зафиксировал цену электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт-ч при объеме потребления не более 250 кВт-ч в месяц. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года.

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В то же время, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч в месяц цена останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч. Этот тариф закрепили для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за электроэнергию по общему счетчику.

Также такая цена останется за дачными и дачно-строительными кооперативами, садовыми товариществами, гаражно-строительными кооперативами на технические цели и освещение территории. К этой же категории отнесли юридических лиц, которые сдают жилье для внутренне перемещенных лиц, и религиозные организации.

Что с тарифами сейчас

Накануне отопительного сезона в Украине готовят к зиме здания и водопроводные системы с канализациями. Для украинцев тарифы на горячую воду и отопление не должны расти в цене.

Сейчас продолжается работа над законом 1639 насчет компенсации разницы в тарифах. Согласно этому закону долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго за газ "обнуляются". А вот какие тарифы на тепло будут в новом отопительном сезоне – решат органы местного самоуправления.

Цены некоторых компаний на газ в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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