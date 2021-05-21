Плата за понты? Почему стоимость горючего на разных заправках очень отличается

Цена бензина на разных АЗС может серьезно отличаться / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Нефтетрейдеры с маркетинговой целью устанавливают разную цену на одинаковое автомобильное топливо, создавая у потребителя чувство уверенности в том, что он покупает качественный продукт.

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Об этом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал телеканалу "Дом".

Он привел в качестве примера Черниговскую область, где минимальная цена бензина А-95 на официальной АЗС составляет 24,5 грн, а на Прикарпатье такой же бензин продается по 31,25 коп.

"Частично это маркетинговые стратегии. Если потребитель хочет получить гарантию того, что нефтепродукты являются качественными, что в этих нефтепродуктах присутствуют все необходимые компоненты, они сделаны действительно из нефти на известном в Европе нефтеперерабатывающем заводе. Если ему гарантирован определенный комфорт и сопутствующие услуги, он будет заправляться на АЗС, реализующих такое топливо. То есть, это больше наценка за бренд, чем наценка за какой состав. За бренд и свою уверенность в том, что это топливо качественное", – говорит эксперт.

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По его словам, чтобы водитель понял, качественный бензин или нет, сначала нужно ознакомиться с тем, какое топливо нужно, а для этого – посмотреть соответствующую техническую документацию.

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"Если вы ни разу не заправлялись ни на одной из автозаправочных станций Украины, вам нужно ознакомиться с тем, где произведено это топливо. Качественное топливо производят исключительно на нефтеперерабатывающих заводах. Если производителем числится неизвестный никому завод или нефтебаза, то качественным это топливо не может быть", – подытожил Рябцев.

Напомним, прошлая неделя на рынке топлива оказался скандальной из-за того, что Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо. Трейдеры в ответ устроили демарш, прекратив продавать горючее премиальных сортов. Но большинство автомобилистов в результате оказались в выигрыше: А-95 подешевел в среднем до 29,01 грн, а ДТ – до 27,39 грн/л.