Плата за понти? Чому вартість пального на різних заправках дуже різниться

Ціна бензину на різних АЗС може серйозно різнитися / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Нафтотрейдери с маркетинговою метою встановлюють різну ціну на однакове автомобільне пальне, створюючи у споживача відчуття впевненості в тому, що він купує якісний продукт.

Реклама

Про це експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів телеканалу "Дом".

Він навів для прикладу Чернігівську область, де мінімальна ціна бензину А-95 на офіційній АЗС становить 24,5 грн, а на Прикарпатті такий же бензин продається за 31,25 коп.

"Частково це маркетингові стратегії. Якщо споживач хоче отримати гарантію того, що нафтопродукти є якісними, що в цих нафтопродуктах наявні всі необхідні компоненти, що вони зроблені дійсно з нафти на відомому в Європі нафтопереробному заводі. Якщо йому гарантований певний комфорт і супутні послуги, він буде заправлятися на тих АЗС, які реалізують таке паливо. Тобто це більше націнка за бренд, ніж націнка за якийсь склад. За бренд і свою впевненість у тому, що це паливо якісне", – каже експерт.

Читайте також: Ринок пального: чи скасують регулювання цін

За його словами, щоб водій зрозумів, якісний бензин чи ні, спочатку потрібно ознайомитися з тим, яке паливо потрібно, а для цього – подивитися відповідну технічну документацію.

Реклама

"Якщо ви жодного разу не заправлялися ні на одній з автозаправних станцій України, вам потрібно ознайомитися з тим, де вироблено це паливо. Якісне пальне виробляють винятково на нафтопереробних заводах. Якщо виробником числиться невідомі нікому завод або нафтобаза, то якісним це паливо не може бути", – підсумував Рябцев.

Нагадаємо, минулий тиждень на ринку пального виявився скандальним через те, що Кабмін запровадив регулювання цін на бензин і дизпальне. Трейдери у відповідь влаштували демарш, припинивши продавати пальне преміальних сортів. Але більшість автомобілістів у результаті опинилися у виграші: А-95 подешевшав в середньому до 29,01 грн, а ДП – до 27,39 грн/л.