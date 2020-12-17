План на 10 лет: в МИД назвали три приоритета внешней экономики Украины

Три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет – это:

развитие продуктовой экономики;

обеспечение безопасности Украины;

синергия с диаспорой для развития украинской экономики.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба МИД Украины.

→ Развитие продуктовой экономики, по его словам, предполагает максимальную поддержку бизнеса, который производит продукт с добавленной стоимостью и стремится массово его экспортировать за границу. Особое внимание – именно к высокотехнологичным продуктам.

"Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством", – заявил Кулеба.

→ Обеспечение безопасности Украины, как считает Кулеба, – это принципиально важный для инвесторов вопрос. Именно исходя из ответа на него, бизнес решает, вкладывать ли деньги в Украину.

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→ Построение синергии с "зарубежными украинцами". Так в министерстве называют людей, которые в разное время выехали из Украины. Кулеба уверен, что они должны оставаться неотъемлемой частью Украины.

"В диаспоре спрятан огромный экономический потенциал, и я имею в виду отнюдь не перечисление заработанного за рубежом семьям или в поддержку Украины, а построение синергии для экономического развития", – отметил Кулеба.

Напомним, привлекательность Украины для инвесторов рухнула до минимума с 2013 года. Соответствующий индекс за второе полугодие 2020 года упал до 2,4 баллов из пяти возможных.

При этом 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении закон об "инвест-нянях". Он предполагает предоставление государственной помощи крупным инвесторам.

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