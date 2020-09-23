Украина зовет инвесторов: для бизнеса создали специальный путеводитель

Гайд призван рассказать, куда и как лучше вкладывать деньги в Украину

В Украине появился путеводитель для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реклама

В путеводителе содержится информация о:

ресурсном потенциале Украины;

инвестиционных проектах;

изменениях в регуляторной политике.

"Путеводитель дает полное видение и понятную картину о том, куда и как лучше инвестировать в Украину. В гайде можно найти информацию о каждой отрасли украинской экономики от сельского хозяйства и энергетики до инфраструктуры и IT-отрасли", -написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Читайте также: Рада упразднила значительную часть налогов для крупных инвесторов

UkraineInvest Guide будет обновляться ежеквартально. Цель создания гайда – популяризация Украины среди иностранных инвесторов.

В тренде Курс доллара в Украине побил рекорд более чем за 1,5 года

Реклама

Напомним, в первой половине 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины упали на 34,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Сильнее всего пострадали сферы искусства, спорта, развлечения и отдыха, что очевидно связано с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями.

Кроме того, ранее Национальный банк изменил способ вычисления статистики прямых иностранных инвестиций. Теперь расчеты в Украине ведутся в соответствии с мировыми стандартами, что тоже повлияло за цифры в сторону их уменьшения.

Инвестиции заметно сократились не только в Украине, но и по всему миру. Причиной стало распространение коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама