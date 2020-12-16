Привлекательность Украины для инвесторов рухнула до минимума с 2013 года

Индекс инвестиционной привлекательности Украины за второе полугодие 2020 года упал до 2,4 баллов из пяти возможных. Настолько низкий показатель индекса зафиксирован впервые с 2013 года.

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Об этом говорится в результатах исследования, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

Индекс демонстрирует "беспрецедентное снижение" настроений руководителей иностранных и украинских компаний – 78% руководителей предприятий считают инвестиционный климат неблагоприятным (+16% с начала года). При этом в ближайшие полгода бизнес не ждет улучшения ситуации – на это надеются только 10% СЕО.

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Что не нравится бизнесу:

слабая судебная система (94%);

высокий уровень коррупции (91%);

теневая экономика (75%);

введение ограничительных мер;

нестабильность налогового законодательства;

ситуация вокруг КСУ ;

; угроза прекращения сотрудничества с МВФ;

усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.

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Позитивные моменты:

быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина;

контролируемая инфляция;

снижение учетной ставки;

стабильный курс национальной валюты;

упрощение валютных операций;

либерализация рынка земли ;

; внедрение государственных е-сервисов.

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Напомним, в первой половине 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины упали на 34,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Сильнее всего пострадали сферы искусства, спорта, развлечения и отдыха, что очевидно связано с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями.

Кроме того, ранее Национальный банк изменил способ вычисления статистики прямых иностранных инвестиций. Теперь расчеты в Украине ведутся в соответствии с мировыми стандартами, что тоже повлияло за цифры в сторону их уменьшения.

Как сообщалось, инвестиции по всему миру также заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

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