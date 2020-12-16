Привлекательность Украины для инвесторов рухнула до минимума с 2013 года

Индекс инвестиционной привлекательности Украины за второе полугодие 2020 года упал до 2,4 баллов из пяти возможных. Настолько низкий показатель индекса зафиксирован впервые с 2013 года.
Об этом говорится в результатах исследования, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).
Индекс демонстрирует "беспрецедентное снижение" настроений руководителей иностранных и украинских компаний – 78% руководителей предприятий считают инвестиционный климат неблагоприятным (+16% с начала года). При этом в ближайшие полгода бизнес не ждет улучшения ситуации – на это надеются только 10% СЕО.
Что не нравится бизнесу:
- слабая судебная система (94%);
- высокий уровень коррупции (91%);
- теневая экономика (75%);
- введение ограничительных мер;
- нестабильность налогового законодательства;
- ситуация вокруг КСУ;
- угроза прекращения сотрудничества с МВФ;
- усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.
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Позитивные моменты:
- быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина;
- контролируемая инфляция;
- снижение учетной ставки;
- стабильный курс национальной валюты;
- упрощение валютных операций;
- либерализация рынка земли;
- внедрение государственных е-сервисов.
Напомним, в первой половине 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины упали на 34,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Сильнее всего пострадали сферы искусства, спорта, развлечения и отдыха, что очевидно связано с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями.
Кроме того, ранее Национальный банк изменил способ вычисления статистики прямых иностранных инвестиций. Теперь расчеты в Украине ведутся в соответствии с мировыми стандартами, что тоже повлияло за цифры в сторону их уменьшения.
Как сообщалось, инвестиции по всему миру также заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.
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