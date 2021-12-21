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В Украине вводят накопительные пенсии: какими будут обычные выплаты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 06:30
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Получающие солидарные пенсии, не будут участниками накопительной системы
Пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан
Пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как в Украине введут накопительный уровень пенсионной системы, Кабмин должен будет выплачивать пенсии не меньше чем 40% от зарплаты. В то же время, солидарная пенсионная система останется.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебна в интервью "Суспільному".

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"Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Правительство им сейчас выплачивает пенсии и увеличивает их. Есть инициатива президента по возрастным доплатам", – заявила она.

Она объяснила, что эти солидарные пенсии будут платить и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.

"Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, есть определенная гарантия. Она закреплена в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение – это 40% от зарплаты. Меньшее государство не имеет права платить", – отметила министр соцполитики.

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Справка для пенсии в "Дії"

На портале "Дія" украинцы могут получить справку о доходах пенсионеров буквально за несколько минут.

Для того чтобы получить справку, необходимо:

  • авторизоваться на diia.gov.ua;
  • нажать "Услуги" – "Пенсии, льготы и пособие" – "Справка о доходах пенсионера";
  • проверить информацию о себе, если нужно исправить ее в профиле пользователя. Нажать "Далее";
  • выбрать период, за который требуется справка, и нажать "Готово".

Далее уведомление поступит на почту, а документ появится в личном кабинете украинца.

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Ранее мы сообщали, что украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысяч гривен.

Напомним, что в Польше, куда ежегодно тысячи украинцев едут на заработки, пенсии выше, чем в Украине, в пара раз. Если наши соотечественники получают минимально 1934 грн., то поляки – 7693 грн.

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