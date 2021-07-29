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Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики

29 июля 2021 6:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Традиционная мартовская индексация коснется 10 миллионов человек, но пока это только планы

Украинцам обещают новые повышения пенсий

Украинцам обещают новые повышения пенсий / Фото: Сегодня

В 2022 году в Украине собираются не только ввести доплаты для пенсионеров 70-75 лет, но и несколько раз повысить другие виды пенсий. По данным Минсоцполитики, планируются такие повышения:

  • с 1 января – рост пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • с 1 марта – индексация страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров, доплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;
  • с 1 июля и с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • с 1 октября – перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Что для этого нужно

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Это расписание повышения пенсий – пока что только инициатива. Ее должны учесть в процессе подготовки проекта госбюджета на 2022 года.

"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах", – считают в Министерстве социальной политики.

Также в ведомстве работают над предложениями по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

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Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

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А о том, чьи пенсии уже выросли с 1 июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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