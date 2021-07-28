Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии

Расширение программы доплат за возраст для пожилых пенсионеров еще нужно учесть в государственном бюджете

Программу пенсионных доплат расширят / Фото: УНИАН

Для украинцев в возрасте 70-75 лет собираются ввести доплаты к пенсии с 2022 года. Эту категорию планируют включить в программу адресных пособий, по которой доплату к пенсии уже получают люди старше 80 лет и с октября начнут получать пенсионеры 75-80 лет.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. В ведомстве подсчитали, что новую доплату будут получать около 1,5 млн пенсионеров.

Это предложение еще нужно утвердить в правительстве и предусмотреть соответствующие расходы в государственном бюджете на 2022 год.

Сколько доплачивают

Адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.

С 1 октября 2021 года к программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен.

Каким будет размер доплат для пенсионеров 70-75 лет, в Минсоцполитики пока не сообщают.

Напомним, на доплаты за возраст смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа.

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Также сообщалось, что в июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. Теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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