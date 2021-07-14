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Пенсии военным и полицейским повысили – кто и какие доплаты получит

14 июля 2021 14:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабинет министров принял решение о дополнительных пенсионных доплатах почти для 400 тысяч человек

Военнослужащих и правоохранителей ждет повышение пенсий

Военнослужащих и правоохранителей ждет повышение пенсий / Фото: УНИАН, Depositphotos

Почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Речь, в частности, идет о тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года.

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Кроме того, для этой категории получателей устанавливается минимальная пенсия на уровне 3854 гривен. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривни.

Такое решение на заседании 14 июля принял Кабинет министров Украины.

"Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты. Как и было анонсировано, по инициативе президента Владимира Зеленского правительство приняло решение о повышении пенсий военным",отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

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Постановление касается и выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

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Напомним, сегодня под Верховной Радой прошла всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих неотложного перерасчета пенсий. В какой-то момент протестующие сорвались, и начался прорыв к входу в парламент, где протестующих встретили кордоны силовиков:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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