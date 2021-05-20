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Отмена санкций против Nord Stream 2: что Меркель предложит Байдену взамен?

20 мая, 16:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Канцлер Германии будет разговаривать с президентом США о газопроводе на полях саммита Большой семерки

Ангела Меркель и Джо Байден / фото Reuters

Ангела Меркель и Джо Байден / фото Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель довольна, что администрация президента США Джо Байденаотказалась от жестких мер против Nord Stream 2 AG (компании-оператора трубопровода "Северный поток – 2").

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Конечно, президент Байден сделал шаг навстречу нам в контексте конфликта вокруг "Северного потока – 2", – заявила Меркель общественной телекомпании WDR.

Однако бундесканцлер добавила, что у Берлина и Германии по-прежнему разные взгляды на спорный проект: "Но мы продолжим говорить о наших общих интересах в наших отношениях с Россией".

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Меркель заявила, что поговорит с Байденом по этому вопросу на полях саммита G7 в Корнуолле в июне-2021. Однако она оставила открытым вопрос о том, что Германия предложит администрации Байдена взамен, пишет Bloomberg.

"Партнерство заключается в учете точки зрения другой стороны и поиске компромиссов, – сказала она. – Вы говорите о сделках только после того, как они будут заключены".

Напомним, несмотря на снятие санкций против Nord Stream 2 AG, администрация США введет санкции против восьми российских структур, имеющих отношение к проекту по строительству газопровода.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил опасение: если США отменят санкции против "Северного потока – 2" – это может быть большой геополитической победой РФ.

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