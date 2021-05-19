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Наложат и сразу отменят: США откажутся от новых санкций против Nord Stream 2 – Bloomberg

19 мая, 20:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Влиятельные сенаторы-республиканцы недовольны половинчатыми решениям администрации Байдена

Строительство газопровода "Северный поток - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" / Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена наложит, но немедленно отменит санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим решением, сообщает агентство Bloomberg.

В отчете для Конгресса в среду, 19 мая, Госдепартамент сообщил, что компания Nord Stream 2 AG занимается подсанкционной деятельностью в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности.

А министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен сообщил ему, что в отчете перечислены санкции против ряда организаций, а также "президентские отказы" по Nord Stream 2 AG и его исполнительному директору Маттиасу Варнигу.

Как сообщает агентство, угрозой наложить санкции администрация Байдена пытается оказать давление на Германию, чтобы она остановила почти завершенный трубопровод. Однако последние шаги не удовлетворяют членов обеих партий в Конгрессе США, которые хотят остановить строительство трубопровода, утверждая, что это сделает европейские страны более зависимыми от России и поощряет президента РФ Владимира Путина и впредь создавать проблемы национальной безопасности США.

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"Если эти отчеты верны, решение администрации об отказе от санкций посылает досадный сигнал о том, что Соединенные Штаты не готовы сделать то, что им поручил Конгресс: использовать сокрушительные санкции, чтобы остановить трубопровод, – заявляют сенаторы-республиканцы Рон Джонсон, Джон Баррассо и Тед Круз. – Такая слабость только поощряет агрессию Путина. Он не платит значительную цену за свою злонамеренную деятельность, и подобными решениями администрация Байдена только поощряет его".

Напомним, Хайко Маас подтвердил планы Байдена отменить санкции в отношении Nord Stream AG и руководства компании.

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

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