Скасування санкцій проти Nord Stream 2: що Меркель запропонує Байдену натомість?

Канцлер Німеччини буде розмовляти з президентом США про газопровід на полях саміту Великої сімки

Ангела Меркель і Джо Байден / фото Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель задоволена, що адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася від жорстких заходів проти Nord Stream 2 AG (компанії-оператора трубопроводу "Північний потік – 2").

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Звісно, президент Байден зробив крок назустріч нам у контексті конфлікту навколо " Північного потоку – 2", – заявила Меркель громадській телекомпанії WDR.

Однак бундесканцлер додала, що у Берліна та Німеччини, досі різні погляди на спірний проєкт: "Але ми продовжимо розмовляти про наші спільні інтереси у наших відносинах з Росією".

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Меркель заявила, що поговорить з Байденом з цього питання на полях саміту G7 в Корнуоллі в червні-2021. Однак вона залишила відкритим питання про те, що Німеччина запропонує адміністрації Байдена натомість, пише Bloomberg.

"Партнерство полягає у врахуванні точки зору іншої сторони і пошуку компромісів, – сказала вона. – Ви говорите про угоди тільки після того, як вони будуть укладені".

Нагадаємо, попри зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG, адміністрація США запровадить санкції проти восьми російських структур, які мають стосунок до проекту з будівництва газопроводу.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловив побоювання: якщо США скасують санкції проти "Північного потоку – 2" – це може бути великою геополітичною перемогою РФ.