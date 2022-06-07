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Обоюдная зависимость: с кем и чем торгуют США и другие страны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 10:58
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Рассказываем, как и с кем торгует США во время крайне нестабильной геополитической ситуации в мире
Как развивается торговля США с остальным миром
Как развивается торговля США с остальным миром / Фото: Getty Images

После того, как в 2020 году американские рынки завершили самый длинный в истории рост, экономика страны вошла в рецессию. Правда. спад был вовсе некритичным, поскольку уже в 2021 год экономика США выросла на 5,7%. Темпы роста называются самыми быстрыми с 1984 года.

На фоне экономического подъема аналитики Visualcapitalist проследили, как складывалась торговая ситуация в США в 2021 году.

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Торговые партнеры

В прошлом году торговля товарами между США и другими странами составила почти 4,6 триллиона долларов. Крупнейшими торговыми партнерами Америки стали такие сраны, как:

  • Канада;
  • Мексика;
  • Китай.

Аналитики отмечают, что эти три страны ведут общий объем торговли на 1,9 триллиона долларов, что составляет около 41% всей торговли товарами на рынке.

А вот как выглядит список всех торговых партнеров США в 2021 году:

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С географической точки зрения два крупнейших торговых партнера США находятся в Северной Америке (Канада и Мексика). Между тем, шесть из 10 крупнейших компаний базируются в Азии.

Торговый дефицит

Самый большой торговый дефицит – 355 млрд долларов, несомненно, с Китаем. Он возник из-за того, что США импортируют из Китая товаров на 506 илрд долл больше, нежели экспортирует. В импорт входят:

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  • оборудование;
  • мебель;
  • постельные принадлежности.

Интересно, что многие из этих товаров импортируются американскими компаниями, которые передают свое производство в Китай. Такая аутсорсинговая деятельность считается импортом, даже если она приносит прибыль этим американским компаниям.

Отметим, что отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта в США достиг рекордных 1,1 триллиона долларов в 2021 году, тогда как в 2020 годну он составлял 922 миллиардов долларов в 2020 году.

Отрицательный балланс между импортом и экспортом спровоцировал большой дефициту за всю историю: импорт превзошел экспорт, достигнув нового максимума в 2,9 трлн долларов в 2021 году, в то время как экспорт США в другие страны составил 1,8 трлн долларов.

Война с РФ и украинская экономика

Благополучие страны из-за российского вторжения хотя и не упало на самое дно, однако состояние украинской экономики зависит от того, какой будет война с Россией, считает руководитель Dragon Capital Томаш Фиала.

По его подсчетам, если боевые действия с агрессором будут затяжными, ВВП нашей страны в 2022 году снизится на 39%.Если же переговоры между Украиной и Россией придут к консенсусу и приведут к перемирию — падение ВВП Украины будет менее глубоким, на уровне 20%.

Ранее мы рассказывали, что США решили остановить действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь. Также мы писали, что Великобритания отменила все пошлины на экспорт товаров из Украины.

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