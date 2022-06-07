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Взаємна залежність: з ким і чим торгують США та інші країни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 10:58
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Розповідаємо, як і з ким торгує США під час вкрай нестабільної геополітичної ситуації у світі
Як розвивається торгівля США з рештою світу
Як розвивається торгівля США з рештою світу / Фото: Getty Images

Після того, як у 2020 році американські ринки завершили найдовше в історії зростання, економіка країни увійшла до рецесії Щоправда, спад був зовсім некритичним, оскільки вже у 2021 році економіка США зросла на 5,7%. Темпи зростання називаються найшвидшими з 1984 року.

На тлі економічного підйому аналітики Visualcapitalist дослідили, як складалася торговельна ситуація у США у 2021 році.

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Торгові партнери

Минулого року торгівля товарами між США та іншими країнами склала майже 4,6 трильйона доларів. Найбільшими торговими партнерами Америки стали такі країни, як:

  • Канада;
  • Мексика;
  • Китай.

Аналітики відзначають, що ці три країни ведуть загальний обсяг торгівлі на 1,9 трильйона доларів, що становить близько 41% всієї торгівлі товарами над ринком.

А ось як виглядає список усіх торгових партнерів США у 2021 році:

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З географічної точки зору два найбільших торгових партнери знаходяться у Північній Америці (Канада та Мексика). Тим часом, шість із 10 найбільших компаній базуються в Азії.

Торговий дефіцит

Найбільший торговий дефіцит – 355 млрд доларів, безперечно, з Китаєм. Він виник через те, що США імпортують з Китаю товарів на 506 іллрд дол. більше, ніж експортує. В імпорт входять:

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  • обладнання;
  • меблі;
  • постільні приналежності.

Цікаво, що багато цих товарів імпортуються американськими компаніями, які передають своє виробництво в Китай. Така аутсорсингова діяльність вважається імпортом, навіть якщо вона приносить прибутки цим американським компаніям.

Зазначимо, що негативна різниця між вартістю експорту та вартістю імпорту в США досяг рекордних 1,1 трильйона доларів у 2021 році, тоді як у 2020 році він становив 922 мільярди доларів у 2020 році.

Негативний баланс між імпортом та експортом спровокував великий дефіцит за всю історію: імпорт перевершив експорт, досягнувши нового максимуму в 2,9 трлн доларів у 2021 році, тоді як експорт США в інші країни становив 1,8 трлн доларів.

Війна з РФ та українська економіка

Благополуччя країни через російське вторгнення хоч і не впало на саме дно, однак стан української економіки залежить від того, якою буде війна з Росією, вважає керівник Dragon Capital Томаш Фіала.

За його підрахунками, якщо бойові дії з агресором будуть затяжними, ВВП нашої країни у 2022 році знизиться на 39%.

Раніше ми розповідали, що США вирішили зупинити дії 232 митних тарифів на українську сталь. Також ми писали, що Великобританія скасувала всі мита на експорт товарів з України.

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