ВВП Украины ждет экзамен на прочность? Как отреагирует экономика на долгую войну с РФ

Бизнесмен Томаш Фиала рассказал, как война с Россией влияет на украинскую экономику

Что будет с ВВП Украны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Состояние украинской экономики зависит от того, какой будет война с Россией. Если боевые действия с агрессором будут затяжными, ВВП нашей страны в 2022 году снизится на 39%.

Об этом сказал во время Global Outlook: Economic Frontline, организованной Европейской бизнес ассоциацией, руководитель Dragon Capital Томаш Фиала.

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По его словам, если же переговоры между Украиной и Россией придут к консенсусу и приведут к перемирию — падение ВВП Украины будет менее глубоким, на уровне 20%.

"Это будет большой удар по экономике – ее потери будут составлять 39% ВВП, если не будет перемирия и война будет продолжаться весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%" – отметил он.

Томаш Фиала также добавил, что девальвация украинской гривни будет "не слишком драматичной". Инфляция в нашей стране в 2022 году ожидается на уровне 20%.

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ЕБРР тоже прогнозирует падение украинской экономики

По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, из-за войны украинская экономика снизится на 30% в 2022 году.

При этом аналитики подчеркивают, что военные действия сильно навредят и российской экономике, но только на 10%.

Если в Украине не остановятся существенные работы по восстановлению страны, то рост ВВП в 2023 году составит около 25%.

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Раньше мы рассказывали, как украинскую экономику в условиях войны оценивают в МВФ, и писали, как будет работать экономика Украины после войны с Россией.