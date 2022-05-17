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ВВП України чекає іспит на міцність? Як відреагує економіка на тривалу війну з РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 травня, 17:36
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Бізнесмен Томаш Фіала розповів, як війна з Росією впливає на українську економіку
Що буде з ВВП України
Що буде з ВВП України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Стан української економіки залежить від того, якою буде війна з Росією. Якщо бойові дії з агресором будуть тривалими, тоді ВВП нашої країни у 2022 році знизиться на 39%.

Про це сказав під час Global Outlook: Economic Frontline, організованої Європейською бізнес асоціацією, керівник Dragon Capital Томаш Фіала.

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За його словами, якщо ж переговори між Україною та Росією прийдуть до консенсусу і призведуть до перемир'я — падіння ВВП України буде менш глибоким, на рівні 20%.

"Це буде великий удар по економіці – її втрати становитимуть 39% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир'я, то ми прогнозуємо спад економіки на 20%"— зазначив він.

Томаш Фіала також додав, що девальвація української гривні буде "не надто драматичною". Інфляція у нашій країні у 2022 році очікується на рівні 20%.

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ЄБРР теж прогнозує падіння української економіки

За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, через війну українська економіка знизиться на 30% у 2022 році.

При цьому аналітики наголошують, що воєнні дії сильно нашкодять і російській економіці, але лише на 10%.

Якщо ж в Україні не зупиняться суттєві роботи з відновлення країни, то ВВП у 2023 році відновиться до 25%.

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Раніше ми розповідали, як українську економіку в умовах війни оцінюють у МВФ, і писали, як працюватиме економіка України після війни з Росією.

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