В ЕБРР оценили украинскую экономику во время войны: что будет с ВВП

Аналитики ожидают серьезного спада украинской экономики на фоне продолжающейся войны с Россией

ЕБРР сделал прогноз по экономике Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что из-за войны с Россией приведет к сокращению экономики Украины на 30% в 2022 году.

Об этом сообщает CNBC.

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Отмечается, что военные действия сильно навредят и российской экономике – в обеих странах ожидается резкий спад производства.

Тем не менее экономика Украины может сократиться на 30%, а экономика РФ, на фоне международных санкций, – на 10%.

В исследовании сказано, что от 30% до 50% украинских предприятий после полномасштабного вторжения российских войск полностью прекратили свою деятельность. Без работы и доходов остались около половины всех работников.

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В ЕБРР такеж уточняют, что если в Украине не остановятся существенные работы по восстановлению страны, то ВВП в 2023 году восстановится до 25%.

Прогноз от МВФ

В Международном валютном фонде еще в апреле 2022 года прогнозировали, что падение украинской экономики составит около 35%. Отмечалось, что регрессия случится даже в случае немедленного прекращения военных действий на территории нашей страны.

"Гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед", – отметили в МВФ.

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