Независимые члены набсовета "Нафтогаза" решили уйти в отставку

Члены набсовета встречались с премьером Украины Денисом Шмыгалем еще 6 сентября

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко не комментировал отставку членов наблюдательного совета. Коллаж: "Сегодня"

В отставку подали независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

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Также о конкурсе по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", который должен быть объявлен в течение недели, сообщил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В мае 2021 года Кабмин избирал на новый срок до одного года трех независимых членов наблюдательного совета:

Клэр Споттисвуд (Великобритания);

Бруно Лескуа (Франция);

Людо Ван дер Хейдена (Бельгия).

Также были избраны двое представителей государства: Наталия Бойко и Юлия Ковалив.

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Как известно, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который ранее исполнял обязанности министра энергетики.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" готов продолжить контракт с российским "Газпромом" на транзит газа, однако сейчас в приоритете – контракты с европейскими компаниями: