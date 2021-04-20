Неожиданное предложение в Германии: достроить Nord Stream 2 и давить на Россию

Берлин сможет влиять на Москву, меняя объемы прокачиваемого по трубопроводу газа, говорит Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает трубопровод "Северный поток – 2" , по которому российский газ пойдет в Западную Европу, хорошим инструментом давления на Москву.

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В ходе видеоконференции по европейской оборонной политике Крамп-Карренбауэр резко раскритиковала действия Москвы в конфликте с Киевом: "Россия все больше проявляет себя как антилиберальный, антидемократический противовес Западу. Это является очень конкретной угрозой – мы наблюдаем это сейчас в Украине".

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Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" для НАТО, говорит Крамп-Карренбауэр. По ее словам, об этом свидетельствуют нарушения Россией воздушного пространства стран Балтии, хакерские атаки на немецкие учреждения и кампании по дезинформации в Германии, исходящие из РФ.

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Несмотря на все это, немецкий политик не видит смысла в заморозке почти законченного газопровода. По ее мнению, "важным рычагом" давления может стать вопрос, будет ли по нему транспортироваться газ, и если да, то в каком объеме.

Как пишет Deutsche Welle, неделю назад во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вокруг "Северного потока – 2" идет политическая борьба, но при этом она поддерживает сохранение транзита газа через Украину.

А немецкий политик и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал остановить строительство "Северного потока – 2" в случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.

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