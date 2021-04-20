Несподівана пропозиція в Німеччині: добудувати Nord Stream 2 і тиснути на Росію

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає трубопровід "Північний потік – 2" , по якому російський газ піде в Західну Європу, хорошим інструментом тиску на Москву.
Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
У ході відеоконференції з питань європейської оборонної політики Крамп-Карренбауер різко розкритикувала дії Москви в конфлікті з Києвом: "Росія дедалі більше виявляє себе як антиліберальна, антидемократична противага Заходу. Це є дуже конкретною загрозою – ми спостерігаємо це зараз в Україні".
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Росія є "найбезпосереднішою загрозою" для НАТО, каже Крамп-Карренбауер. За її словами, про це свідчать порушення Росією повітряного простору країн Балтії, хакерські атаки на німецькі установи та кампанії з дезінформації в Німеччині, які виходять із РФ.
Попри все це, німецька політик не бачить сенсу в заморожуванні майже закінченого газопроводу. На її думку, "важливим важелем" тиску може стати питання, чи буде по ньому транспортуватися газ, і якщо так, то в якому обсязі.
Як пише Deutsche Welle, тиждень тому під час візиту нового міністра оборони США Ллойда Остіна в Берлін Аннегрет Крамп-Карренбауер зауважила, що обсяг газу, який надходитиме по цьому газопроводу, слід пов'язати з "поведінкою Росії".
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що навколо "Північного потоку – 2" точиться політична боротьба, але при цьому вона підтримує збереження транзиту газу через Україну.
А німецький політик і лідер Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер закликав зупинити будівництво "Північного потоку – 2" в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі.
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