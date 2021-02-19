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"Налог на Google" ударит по карману: за что заплатят рядовые украинцы

19 февраля, 09:56

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Бесплатные цифровые услуги так и останутся бесплатными, уверяют юристы

В Украине дали старт ведению НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Инициативу уже прозвали "налогом на Google".

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Как рассказали сайту "Сегодня" юристы, НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги:

  • подписка на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);
  • платные приложения в Google Play или App Store;
  • платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

"Сейчас украинцы платят деньги за эти услуги, но с них никаких налогов не взимается. А законопроект вводит для таких платежей 20%-ный налог", – объясняет digital-адвокат Андрей Шульгин.

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Введение 20%-ного налога отразится на стоимости этих услуг, уверен юрист. То есть плата, очевидно, повысится.

Вместе с тем интернет-сервисы и услуги, которые сегодня можно получить бесплатно, для украинцев бесплатными и останутся – их облагать НДС не планируют.

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Подробнее о новом налоге читайте на сайте "Сегодня" – В Украине вводят налог на Google: кто должен его платить и что подорожает.

А о том, как украинцев заставляют платить налоги за несуществующие ФОПы и что делать в такой ситуации, узнавайте из сюжета:

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налоги НДС Google Украина приложение Google Play App Store

Источник: Сегодня

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