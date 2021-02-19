"Податок на Google" вдарить по кишені: за що заплатять звичайні українці

В Україні дали старт веденню ПДВ для іноземних компаній, що надають електронні послуги українцям. Ініціативу вже прозвали "податком на Google".

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Як розповіли сайту "Сьогодні" юристи, ПДВ передбачається брати з усього контенту, за який українці сьогодні платять гроші:

підписка на сервіси (відео, музика, кіно тощо);

платні програми в Google Play або App Store;

платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх тощо).

"Зараз українці платять гроші за ці послуги, але з них жодних податків не стягується. А законопроєкт вводить для таких платежів 20%-вий податок", – пояснює digital-адвокат Андрій Шульгін.

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Введення 20%-вого податку позначиться на вартості цих послуг, впевнений юрист. Тобто плата, очевидно, підвищиться.

Разом з тим інтернет-сервіси та послуги, які сьогодні можна отримати безкоштовно, для українців безкоштовними і залишаться – їх обкладати ПДВ не планують.

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Детальніше про новий податок читайте на сайті "Сьогодні" – В Україні вводять податок на Google: хто повинен його платити і що подорожчає.

А про те, як українців змушують платити податки за неіснуючі ФОПи і що робити в такій ситуації, дізнавайтеся з сюжету:

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